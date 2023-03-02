Snapper - бэкап файловой системы Btrfs
2023-03-02T12:59:48+05:00linux
Обновлено: 20.12.23
Видео гайды: Первый Второй Третий
Список пакетов для btrfs и snapper
- snapper - основной пакет
- snap-pac - делает снапшоты после каждой установки/обновления/удаления пакетов Pacman
- grub-btrfs - добавляет grub меню снимков сделанных snapper'ом чтобы в них загружаться
- inotify-tools - необходимая зависимость для grub-btrfs
- snap-sync - использовать снимки Snapper для резервного копирования на внешний диск
- snap-pac-grub - дополнительно обновляет записи GRUB для grub-btrfs после того, как snap-pac сделал снимки
- snp - заворачивает любую shell команду и создаёт снимок до выполнения этой команды (snp sudo pacman -Syu)
- snapper-rollback - откат системы который соответствует схеме разметки Arch Linux
- btrfs-assistant - Gui программа обслуживания файловой системы Btrfs и для создания снимков
Однако в текущем руководстве я буду использовать те что указаны в данной команде
yay -S snapper snap-pac grub-btrfs snp
Входим в root оболочку
sudo -s
Размонтируем
.snapshots
umount /.snapshots
rm -rf /.snapshots
Создаём конфиг Snapper
snapper -c root create-config /
Примечание: Если производите в режиме chroot используйте
--no-dbusопцию
Удаляем subvol .snapshots Snapper
btrfs subvolume delete /.snapshots
Повторно создаём и монтируем /.snapshots
mkdir /.snapshots
mount -a
Меняем права доступа для легкой замены снимка @ в любое время без потери снимков snapper.
chmod -v 750 /.snapshots
Доступ для пользователей без полномочий root
chown -R -v :wheel /.snapshots
# Настройка snapper для снимков /
Устанавливаю лимит снимков
sed -i "s|^TIMELINE_LIMIT_HOURLY=.*|TIMELINE_LIMIT_HOURLY=\"5\"|g" /etc/snapper/configs/root
sed -i "s|^TIMELINE_LIMIT_DAILY=.*|TIMELINE_LIMIT_DAILY=\"7\"|g" /etc/snapper/configs/root
sed -i "s|^TIMELINE_LIMIT_WEEKLY=.*|TIMELINE_LIMIT_WEEKLY=\"0\"|g" /etc/snapper/configs/root
sed -i "s|^TIMELINE_LIMIT_MONTHLY=.*|TIMELINE_LIMIT_MONTHLY=\"0\"|g" /etc/snapper/configs/root
sed -i "s|^TIMELINE_LIMIT_YEARLY=.*|TIMELINE_LIMIT_YEARLY=\"0\"|g" /etc/snapper/configs/root
Включаем службы Snapper
systemctl enable snapper-timeline.timer
systemctl enable snapper-cleanup.timer
Создаём первоначальный снимок
snapper -c root create --description "Backup"
Обновляем записи снимков grub
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Plocate не показывает индексы найденых файлов если используется файловая система Btrfs
Данная правка конфига исправляет это
sed -i 's/PRUNE_BIND_MOUNTS =.*/PRUNE_BIND_MOUNTS = "no"/' /etc/updatedb.conf
Предотвращение индексирования снимков программой "updatedb"
Что замедляло бы работу системы при использовании locate/plocate
sed -i '/PRUNEPATHS/s/"$/ \/\btrfsroot \/\.snapshots"/' /etc/updatedb.conf
Готово, всё настроено и можно выходить из root оболочки
# Как откатить установленный пакет
Как только вы установили какой-либо пакет, можно вернуться назад до того как этот пакет был установлен
Например:
sudo pacman -S cmatrix
Смотрим то что snapper сделал pre (до установки пакета) номер 40 и post снимок (после установки пакета) под номером 41
snapper ls
Чтобы вернуть состояние до установки пакета т.е pre, вводим
sudo snapper undochange 40..41
И cmatrix теперь нету
Чтобы вернуть состояние после установки пакета (post) вводим в обратном порядке
sudo snapper undochange 41..40
И cmatrix снова появился
Увидеть изменения pre и post можно командой
sudo snapper status 41..40
# Список дисплей менеджеров которые могут пустить в read-only снапшот созданный snapper
-
LightDM - пустой чёрный экран или черный экран с мерцающим курсором
2 Решения:
-
- Отредактировать конфиг
/etc/lightdm/lightdm.conf, раскомментировать и изменить значение на true
- Отредактировать конфиг
[LightDM]
...
user-authority-in-system-dir=true
-
- [Не работает] Необходимо добавить subvolume
/var/lib/AccountsService
- SDDM - Работает, заходит в снапшот без проблем и каких-либо настроек.
Только вылезает предупреждающее окно sddm, которое можно проигнорировать
Configuration file "/var/lib/sddm/.config/sddm-greeterrc" not writable
Please contact your system administrator
[Не проверено] Есть решение взятое отсюда
Вводим данную команду
chown -R sddm:sddm /var/lib/sddm/.config
Следующее что хочется заметить это то что если править конфиг sddm по пути
/usr/lib/sddm/sddm.conf.d/default.conf
И выставить экспериментальную опцию wayland как показано ниже
[General]
...
DisplayServer=wayland
Тогда в момент когда sddm должен появится происходит бесконечный чёрный экран с нижнем подчёркиванием без мерцания
Такое у меня происходит на sway с sddm (виртуалка QEMU/KVM с virt-manager)
Решения я пока не знаю, кроме как:
- Не менять значение DisplayServer на wayland
- Не использовать SDDM и запускать из под TTY используя правив
~/.zprofile
- LXDM - Тоже работает, заходит в снапшот без проблем и каких-либо настроек
- GDM - Доходит до [ OK ] Reached target Graphical interface и застревает
Решение: необходимо добавить subvolume
/var/lib/AccountsService
/var/lib/gdm
Они содержат информацию о вошедшем в систему пользователе, а также информацию об отображении Gnome. Эти каталоги всегда должны быть доступны для записи. Таким образом, мы, к сожалению, вынуждены разделить их.
Необходимо сделать эти субтома top level 5. Причина по которой мы это делаем это возможность монтировать данный субтом, без этого у меня не получалось монтировать и добавлять запись в fstab
# Создание подтомов (subvolume) находясь в основной системе
Для начало необходимо узнать где находится toplevel 5 подтом в котором можно находятся другие вложенные подтома
Узнать это можно несколькими командами
# Первая
sudo btrfs su l /
# Вторая
mount | column -t
Переходим в каталог/раздел где лежат все подтома и воздаём те что необходимы
cd /
sudo btrfs su cr @AccountsService
sudo btrfs su cr @gdm
Смотрим что получилось командой
# btrfs su l /
ID 275 gen 109 top level 5 path @AccountsService
ID 276 gen 121 top level 5 path @gdm
Создаём каталоги для монтирования
sudo mkdir -v /var/lib/AccountsService
sudo mkdir -v /var/lib/gdm
Для проверки мы можем монтировать данные субтома
sudo mount -v /dev/vda2 /var/lib/AccountsService -o subvol=@AccountsService
НО вместо обычного монтирования лучше создать запись в fstab
# /dev/vda2 LABEL=ArchLinux
UUID=c41b358c-2a57-412c-b710-eda6d62b1591 /var/lib/AccountsService btrfs rw,noatime,compress=zstd:2,discard=async,space_cache=v2,subvolid=275,subvol=/@AccountsService 0 0
# /dev/vda2 LABEL=ArchLinux
UUID=c41b358c-2a57-412c-b710-eda6d62b1591 /var/lib/gdm btrfs rw,noatime,compress=zstd:2,discard=async,space_cache=v2,subvolid=276,subvol=/@gdm 0 0
И монтируем
sudo systemctl daemon-reload
sudo mount -a
При установке окружения Gnome пакет accountsservice и gdm жаловались на права доступа
...
установка accountsservice
предупреждение: права доступа различаются у каталога /var/lib/AccountsService/
файловая система: 755 пакет: 775
установка gdm
предупреждение: права доступа различаются у каталога /var/lib/gdm/
файловая система: 755 пакет: 1770
...
Изменил как им требуется
sudo chmod 775 /var/lib/AccountsService/
sudo chmod 1770 /var/lib/gdm/
# TODO: Для пользователей systemd-boot
# Итоги и проблемы
После проделанных операций, окружением гном и его дисплей менеджер gdm позволяет загрузится в снимок
НО у меня не получается сделать откат на снимок используя snapper-rollback который соответствует разметке Arch Linux.
Вылезает ошибка что файловая система только для чтения /btrfsroot.
Что-то мешает snapper-rollback выполнение отката даже с правами sudo (плюс в конфиге /etc/snapper-rollback.conf выставлено dev устройство).
Ранее на других окружениях с другими DM это срабатывало.
Решение:
Необходимо в Arch ISO под chroot'ом создать папку /btrfsroot
mkdir /btrfsroot
И смонтировать её с данными флагами
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- Указываете тот номер раздела который у вас смонтирован как / у меня это
/dev/vda2
- В
subvolidуказываете 5
mount -v -o noatime,compress=zstd:2,space_cache=v2,subvolid=5 /dev/vda2 /btrfsroot
После чего команда
sudo snapper-rollback [num_snapshots] работает и откатывает систему
После отката в выхлопе команды
sudo btrfs su li / появился подтом с таким именем
ID 256 gen 7 top level 5 path @2023-08-29T01:33
Этот подтом находится по пути /btrfsroot/
В @2023-08-30T16:08 находится сломанная система с удалённым которую мы откатили на рабочий снимок
Удалить его можно командой
sudo btrfs su delete /btrfsroot/@2023-08-29T01:33
# Отсутствующие метки новых снимков в grub
Иногда после выполнения отката используя команды
snapper-rollback могут не показываться созданные метки снимков в меню grub которые делает grub-btrfs
Исправляется это переустановкой grub, выполнением grub-install в тоже самое место и grub-mkconfig (если у вас есть хук
grub-upgrade.hook тогда он сам за вас всё сделает)
И он будет удалён из списка
# Что использовать systemd сервис grub-btrfsd или snap-pac-grub и в чём разница?
Разница заключается в том что сервис grub-btrfsd обновляет записи в фоне при любом изменении или добавлении снимков в /.snapshots
а пакет snap-pac-grub добавляет записи только для pre и post транзакциях pacman и обновляет записи сразу (однако крайний post не включает)
Включается сервис grub-btrfsd командой
systemctl enable grub-btrfsd.service
# Настройка snapper для снимков /home каталога
Здесь подготовка и настройка практически такая же как и с корневым каталогом / но с мелкими отличиями
Однако снимки и их восстановление и откат будет происходить по другому
Создаём подтом с названием
@home.snapshots нужно чтобы он был также toplevel
sudo btrfs su cr @home.snapshots
sudo mkdir /home/.snapshots
# /dev/vda2 LABEL=ArchLinux
UUID=870f5b9d-1b03-4251-b3aa-780df552a5ec /home/.snapshots btrfs rw,noatime,compress=zstd:2,discard=async,space_cache=v2,subvolid=300,subvol=/@home.snapshots 0 0
Перезагружаем демонов и монтируем
sudo systemctl daemon-reload
sudo mount -va
Размонтируем и удаляем /home/.snapshots
umount -v /home/.snapshots
rm -rfv /home/.snapshots
Создаю конфигурацию Snapper для /home
Snapper отслеживая этот путь будет создавать снимки всех пользователей (если они присутствуют)
snapper -c home create-config /home
Удаляем подтом /home/.snapshots Snapper'а
btrfs subvolume delete /.snapshots /home/.snapshots
Пересоздаём и переподключаем /home/.snapshots
mkdir -v /home/.snapshots
mount -v -a
Меняем права доступа для легкой замены снимка @ в любое время без потери снимков snapper.
chmod -v 750 /home/.snapshots
Доступ к снимкам для non-root пользователям
chown -vR :wheel /home/.snapshots
Настройка Snapper
Не создавать timeline-снимки для
/home
sed -i "s|^TIMELINE_CREATE=.*|TIMELINE_CREATE=\"no\"|g" /etc/snapper/configs/home
ОБЯЗАТЕЛЬНО добавьте в конфиг файле
/etc/updatedb.conf внутри PRUNEPATHS путь снимков
/home/.snapshots от предотвращения индексирования программой "updatedb" т.к это будет замедлять работу системы
Готово, теперь как вернуть home до момента чистой установки (TTY) [делал после отката root]\
Смотрим список снимков home командой
# 0 - это текущее состояние системы, 1 - это созданный снимок свежей установки
snapper -c home ls
И откатываем командой и на выходе получится
snapper -c home undochange 1..0
# Выхлоп:
создать:0 изменить:1 удалить:21322
Работает прекрасно, теперь $HOME чист от KDE конфиг файлов
# Исключить каталоги от снимков в $HOME
Для этого надо просто добавить подтом (subvolume) как путь, НО перед этим, каталоги с этим путём надо создать
В качестве примера я буду использовать flatpak виртуальную машину gnome-boxes
mkdir -p ~/.var/app/org.gnome.Boxes/data/gnome-boxes/
Создаём подтом images командой от пользователя (non-root)
btrfs su cr ~/.var/app/org.gnome.Boxes/data/gnome-boxes/images
Теперь образы (qcow) которых не будут присутствовать в снимках и собственно не будут занимать место и раздувать его
Также я дополнительно добавил
~/.local и
~/.cache, так как они уже содержат файлы мне необходимо их переместить во временную папку, потом сразу создать подтом и обратно переместить из временной папки в
~/.local и
~/.cache
mkdir -v ~/temp_local
mkdir -v ~/temp_cache
mv -v ~/.local/* ~/temp_local
mv -v ~/.cache/* ~/temp_cache
btrfs su cr ~/.local
btrfs su cr ~/.cache
mv -v ~/temp_local/* ~/.local/
mv -v ~/temp_cache/* ~/.cache/
rm -rv ~/temp_cache/ ~/temp_local/
Смотрим как это выглядит
# btrfs su li /
ID 370 gen 937 top level 257 path @home/user/.var/app/org.gnome.Boxes/data/gnome-boxes/images
ID 371 gen 941 top level 257 path @home/user/.local
ID 372 gen 941 top level 257 path @home/user/.cache
Теперь снапшотим $HOME используя snapper команду
snapper -c home create
И после обзора этого снимка видно что файлов внутри
~/.local и
~/.cache нету
# Советы и трюки
Ручные одиночные снимки
snapper -c root create -c number
# или
snapper -c root create -c timeline
(Не проверено) Сравнить снапшот файл
# Пример
snapper -c root diff id..0 filename
Восстановление удаленного файла
# Пример
sudo snapper -c root undochange 1152..0 /etc/X11/xorg.conf
(Не проверено) Восстановить предыдущую версию файла из снимка
# Примеры:
# Вернуть состояние файла из post(5) в pre(2)
sudo snapper -v undochange 2..5 /etc/sysconfig/apache2
#sudo snapper -c root -v undochange id..0 FILENAME1 FILENAME2
Удалить снимок
Примечание: При удалении pre-снимка всегда следует удалять соответствующий ему post-снимок, и наоборот.
Чтобы удалить снимок с номером N, выполните:
snapper -c config delete N
# Примеры
snapper -c root delete 65 70
snapper -c root delete 65-70
# Чтобы немедленно освободить пространство, используемое снимками, используйте --sync:
snapper -c root delete --sync 65
Как узнать занимаемое место снимков?
# Для отдельного снимка укажите номер
sudo btrfs filesystem du -s /.snapshots/N
# Для всех снимков (долго)
sudo btrfs filesystem du -s /.snapshots/*
Покажу на примере моего древнего снимка 2737 которому 7 месяцев и он всё это время не удалялся,
в то время сейчас у меня текущий по дате снимок является 6402.
Total Exclusive Set shared Filename
20.88GiB 18.66GiB 1.86GiB /.snapshots/2737
При удалении этого снимка он освободил у меня около 10-11гб.
Поэтому следует обращать внимание на Exclusive
# Как откатится в read-write снапшот после сломанной системы (Arch way)
Как указано из Arch Wiki команда
snapper rollbackне предназначена для текущей разметки Arch Linux, когда я тестировал её, после выполнения ранее удалённый рекурсивно /etc не восстановила и из-за этого я не смог загрузится в систему. Поэтому необходимо использовать другой метод для отката системы.
Для самого простого и не затруднительного метода есть AUR пакет snapper-rollback который соответствует схеме разметки Arch Linux
При его установке необходимо отредактировать конфиг
/etc/snapper-rollback.conf и в самом конце раскоментировать строку dev и указать ваш /dev/sda[номер] раздел на который смонтирован как /
Если у вас есть записи снапшотов grub при установке grub-btrfs и в вашей системе что-то сломалось, загружаемся в рабочий снимок и для отката вводим команду
sudo snapper-rollback [номер снапшота из snapper ls]
И после перезагрузки у вас будет восстановленная система
# Не получается откатится из-за малого объёма диска
Если например случилась проблема при обновлении Arch Linux и у вас нету места в разделе / тогда команда
sudo snapper-rollback не сможет сделать откат выдав ошибку о том что недостаточно места
...
OSError: [Errno 28] No space left on device: '/btrfsroot/@' -> '/btrfsroot/@2023-11-03T19:25'
Именно поэтому не рекомендуется не заполнять в край / раздел если пользуетесь файловой системой Btrfs
Однако если боитесь столкнутся с таким попробуйте вот что рекомендуется делать:
- Удалить старые снимки
- Воспользовавшись snapper
# Смотрим id каких ненужных снимков необходимо удалить
snapper -c root ls # Или `snapper ls`
# Удаляем снимок с немедленным очищением пространства
snapper delete --sync [id]
- Можно это сделать ручным методом
sudo btrfs subvolume delete /.snapshots/№/snapshot
- Ограничить кол-во снимков
snapper -c root set-config "NUMBER_LIMIT=2"
snapper -c root set-config "NUMBER_LIMIT_IMPORTANT=2"
# Можно обойтись без snapper-rollback от сделать это вручную?
Ответ - да, можно. Вот как это сделать находясь в выбранный через меню grub read-only снимок:
# Переходим в root оболочку
sudo su
# Откидываем сломанный текущий подтом
mv /btrfsroot/@ /btrfsroot/@$(date +"%Y-%m-%dT%H:%M")
# Теперь заменяем сломанный на тот номер снимка на котором находитесь
btrfs subvolume snapshot /btrfsroot/@snapshots/<номер>/snapshot /btrfsroot/@
# Делаем его основным для загрузки
btrfs subvolume set-default /btrfsroot/@
Готово
# Проблема: Не добавляются новые записи снимков в grub при использовании grub-btrfsd
Я сталкивался с этим после отката в окружении Gnome на VM когда пытался удалить /etc директорию.
После отката новые снимки почему-то не добавлялись в grub меню
Решением было переустановка пакета grub с командой
grub install ... и дальнейшим пересозданием конфига
grub-mkconfig ...